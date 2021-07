Incendi Sicilia, paura a Enna: centro abitato minacciato dalle fiamme, in tanti lasciano le case



Da ore un incendio sta minacciando Enna. Le fiamme, in corso Sicilia, stanno lambendo il centro abitato, tenendo in apprensione gli abitanti. Sul posto al lavoro otto squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale e del distaccamento di Petralia, personale della Forestale e della Protezione Civile locale. In azione anche due Canadair.

