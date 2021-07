Incidente a Mirandola, travolte da un’auto mentre sono in bici: gravi due ragazzine di 12 e 13 anni



Incidente in via Toti a Mrandola (Modena), dove due ragazzine di 12 e 13 anni sono state travolte da un’auto mentre erano in bici. Sono intervenuti due mezzi di elisoccorso, che le hanno trasferite all’ospedale Maggiore di Bologna, dove una delle due sarebbe in prognosi riservata. Indagini in corso per ricostruire la dinamica di quanto successo.

