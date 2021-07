Incidente a Senorbì, la moto prende fuoco dopo lo scontro con un’auto: Ignazio muore a 21 anni



Incidente oggi lungo la strada comunale tra Senorbì e Sisini, in località “Paretta”: un ragazzo di 21 anni, Ignazio Carta, è morto dopo che la moto da cross a bordo della quale viaggiava si è schiantata contro una macchina per cause in via di accertamento e ha preso fuoco. Il guidatore dell’auto, in stato di choc, è stato trasportato all’ospedale Brotzu con ustioni alle mani e altre ferite.

