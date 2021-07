Incidente in Salento, turista precipita dalla scogliera a Gallipoli: salvato da Vigili del Fuoco



Tragedia sfiorata in provincia di Lecce: un turista scivola dalla scogliera e precipita in mare ma viene salvato dal personale dei Vigili del fuoco specializzato in emergenze speleo-alpine e fluviali. È successo in località Montagna Spaccata tra Nardo’ e Galatone (Le). La dinamica dell’incidente al momento non è chiara.

