Incubo piromane in strada a Torino, oltre 20 auto date alle fiamme in poche ore



Una ventina di auto parcheggiate sono state incendiate da qualche sconosciuto che ha appiccato roghi a caso in più punti della città nelle prime ore di oggi, martedì 6 luglio. In nessun caso fortunatamente si registrano feriti. Sembra ci siano pochissimi dubbi sull’origine dolosa degli incendi, in particolare quelli in centro visto che le telecamere di sorveglianza delle tabaccheria interessata dai danneggiamenti hanno ripeso un uomo che all’alba appiccava le fiamme sotto un’auto.

