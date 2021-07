Inferno di fuoco in Sardegna, fiamme sfiorano le case, evacuazioni e strade chiuse: “È un disastro”



“È un disastro. E abbiamo paura del peggio. Serve il dispiegamento massimo di tutti i mezzi, per evitare danni irreparabili” ha dichiarato il sindaco di Santu lussurgiu che ha deciso di evacuare in via precauzionale diverse case più vicine al fronte del fuoco. Decine di uomini al lavoro, sul posto sono intervenuti anche tre elicotteri della flotta regionale e due Canadair.

