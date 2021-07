Jennifer Lopez e Ben Affleck sono ormai inseparabili: “Lei non era così felice da tempo”



I due, protagonisti dei gossip di queste ultime settimane, sono stati immortalati mentre trascorrevano un weekend insieme negli Hamptons. Una relazione che in questo momento sembra andare per il meglio, come ha raccontato una fonte a People: “È ovvio che Jennifer faccia sul serio con Ben. Non sembrava così felice da molto tempo”.

