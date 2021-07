Kate Middleton in isolamento, è entrata in contatto con una persona positiva al Covid



Kate Middleton si trova in isolamento domiciliare dopo essere entrata in contatto con una persona positiva al Covid-19. Come reso noto da Kensington Palace, infatti, la Duchessa non prenderà parte ai prossimi impegni istituzionali ai quali parteciperà solo il principe William. Il contatto, secondo la stampa inglese, potrebbe essere avvenuto a Wembley, durante la partita Inghilterra-Germania.

