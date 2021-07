La famiglia di Carlo Conti si allarga: “Benvenuta Gina”



Carlo Conti ha dato il benvenuto in famiglia a Gina, un cucciolo di Breton che ha deciso di adottare allargando la sua famiglia. “Vi presento il nuovo arrivo in casa Conti”, ha scritto il conduttore su Instagram, pubblicando il tenero scatto della cagnolina che diventerà la nuova compagna di giochi del figlio Matteo, 7 anni lo scorso febbraio. Per Carlo Conti è tempo di relax in famiglia, prima di ripartire con le registrazioni della prossima edizione di Tale e Quale Show al via il 17 settembre su Rai 1.

