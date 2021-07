La figlia di Belen Rodriguez si chiamerà Luna Mari, senza la e



Un dettaglio che rivela il vero nome della nascitura: sarà Luna Mari, senza la e. È quanto si evince dalla targa per la culla (o per la stanza) fatta preparare da Antonino Spinalbese e che il compagno di Belen Rodriguez ha postato in una foto stories su Instagram. Si tratta di una variante del nome Maria: ecco perché la coppia ha deciso di chiamarla così.

Continua a leggere



Un dettaglio che rivela il vero nome della nascitura: sarà Luna Mari, senza la e. È quanto si evince dalla targa per la culla (o per la stanza) fatta preparare da Antonino Spinalbese e che il compagno di Belen Rodriguez ha postato in una foto stories su Instagram. Si tratta di una variante del nome Maria: ecco perché la coppia ha deciso di chiamarla così.

Continua a leggere

Continua a leggere