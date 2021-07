La foto del bacio tra Tom Holland e Zendaya in macchina è la conferma che stanno insieme



I fan speravano da tempo che il loro amore cinematografico diventasse realtà, tanto da averli già ribattezzati “Tomdaya”. Ora arriva la conferma, grazie ad un video pubblicato da Page Six che testimonia un romantico bacio in macchina tra i due attori protagonisti di Spider-Man Homecoming, fermi ad un semaforo rosso tra le strade di Los Angeles. La loro complicità non lascia spazio a dubbi: i due sembrerebbero ormai essere una coppia.

