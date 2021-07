La lettera di Toni Pipitone: “La scomparsa di mia figlia Denise mi ha devastato”



La lettera dell’uomo, che solo dopo la scomparsa della piccola ha scoperto di non essere il vero padre di Denise Pipitone, a Quarto Grado “Amavo tantissimo la mia famiglia e i miei figli. Nel 1998 per rendere più agiata la loro vita ho trovato lavoro in Toscana”, racconta nella trasmissione. Dopo la sparizione “ero lacerato e disperato”.

