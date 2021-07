La principessa Charlene di Monaco torna sui social dopo l’intervento in Sud Africa



Charlene di Monaco è ancora in Sud Africa, sua terra natale, dove si trova da ormai qualche mese. Il rientro della principessa è stato posticipato a causa di un’infezione che l’ha costretta a sottoporsi ad un intervento chirurgico. Sopraggiunte poi delle complicazioni la consorte di Alberto non è riuscita a far rientro nel Principato e continua a dedicarsi alle attività organizzate in queste settimane.

Continua a leggere



Charlene di Monaco è ancora in Sud Africa, sua terra natale, dove si trova da ormai qualche mese. Il rientro della principessa è stato posticipato a causa di un’infezione che l’ha costretta a sottoporsi ad un intervento chirurgico. Sopraggiunte poi delle complicazioni la consorte di Alberto non è riuscita a far rientro nel Principato e continua a dedicarsi alle attività organizzate in queste settimane.

Continua a leggere

Continua a leggere