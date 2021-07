La principessa Charlene rompe il silenzio sui problemi di salute che la tengono lontana da Alberto



Da tempo, Charlene di Monaco è in Sudafrica e non riesce a raggiungere la sua famiglia. La principessa, in un’intervista rilasciata a News24, ha dichiarato di sentire terribilmente la mancanza del marito Alberto e dei figli Gabriella e Giacomo. Poi, ha svelato i problemi di salute che le impediscono di partire.

Continua a leggere



Da tempo, Charlene di Monaco è in Sudafrica e non riesce a raggiungere la sua famiglia. La principessa, in un’intervista rilasciata a News24, ha dichiarato di sentire terribilmente la mancanza del marito Alberto e dei figli Gabriella e Giacomo. Poi, ha svelato i problemi di salute che le impediscono di partire.

Continua a leggere

Continua a leggere