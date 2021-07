La scomparsa di Sara Pedri, i messaggi alle amiche: “In reparto regola del silenzio ma io non mollo”



Sarebbero nelle ultime chat di whatsapp di Sara Pedri i dettagli utili a capire quanto successo lo scorso 4 marzo, data in cui la ginecologa è scomparsa. La 32enne scriveva alle amiche: “Io non mollo. Non importa se gli sono antipatica”. La ragazza aveva chiesto il trasferimento dall’ospedale di Trento alla struttura di Cles.

