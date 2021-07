La Sicilia devastata dalle fiamme: case evacuate e un lido distrutto. Musumeci: “Carcere a vita”



Da oltre 24 ore la Sicilia brucia a causa di incendi – spesso dolosi – alimentati dal caldo record che si calcola resterà almeno per una settimana. La situazione peggiore nella zona di Catania (in fiamme un lido balneare alla Plaia), ma a bruciare sono tutte le province dell’isola. Nell’area di Palermo brucia la Piana degli Albanesi, fiamme anche a Noto e in diverse zone di Agrigento. E il governatore Musumeci invoca il “carcere a vita per azioni scellerate che cancellano identità e storia del nostro territorio”.

