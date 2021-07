La variante Delta diventerà dominante anche in Italia (ma non deve far paura)



Secondo il virologo Giorgio Palù la variante Delta del Covid diventerà presto dominante anche in Italia, anche se non bisogna avere paura: “Il vaccino protegge con grande efficacia. Inoltre, il virus sottoposto a insolazione, aria aperta, vento ha vita breve. La nuova mutazione colpisce di più adolescenti e bambini ma si manifesta in forme meno gravi”.

