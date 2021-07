La villa di George Clooney circondata dal fango dopo le alluvioni: “È peggio di quanto pensassi”



Dopo le frane provocate dal maltempo che hanno colpito le zone limitrofe al Lago di Come, anche George Clooney è intervenuto per dire la sua. Da anni proprietario di una villa a Laglio, si è ritrovato a dover fare i conti con il fango che ha inondato le cittadine comasche: “È peggio di quanto pensassi” ha dichiarato, senza perdere la speranza in un lento ma fruttuoso recupero.

Continua a leggere



Dopo le frane provocate dal maltempo che hanno colpito le zone limitrofe al Lago di Come, anche George Clooney è intervenuto per dire la sua. Da anni proprietario di una villa a Laglio, si è ritrovato a dover fare i conti con il fango che ha inondato le cittadine comasche: “È peggio di quanto pensassi” ha dichiarato, senza perdere la speranza in un lento ma fruttuoso recupero.

Continua a leggere

Continua a leggere