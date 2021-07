L’Africa sta affrontando la terza ondata e la diffusione delle varianti senza accesso ai vaccini



“Il sistema di donazioni di dosi dai Paesi ricchi ai Paesi poveri e l’iniziativa Covax non fermeranno la pandemia e nel frattempo moriranno ancora centinaia di migliaia di persone. Vanno condividi i brevetti per rendere il vaccino un bene pubblico globale”: è questo l’appello di Oxfam ed Emergency di fronte a quanto sta accadendo in Africa dove, diversamente dal resto del mondo, i contagi stano aumentando.

