L’attore e modello Daniel Mickelson è morto ad appena 23 anni



Modello e attore nel film indie The Killer Clown Meets the Candy Man, è morto a soli 23 anni, per cause non ancora rese pubbliche. Immenso il dolore della sorella Meredith, anche lei modella, e della fidanzata Maddie Haley. Tra i tanti che hanno espresso cordoglio, l’amica Kaia Gerber e Paris Hilton.

