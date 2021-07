Le terapie intensive tornano a salire in Toscana, Lazio e Liguria, ma la media nazionale resta bassa



Secondo Agenas, l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, che monitora le ospedalizzazioni Covid in Italia, “da due settimane si rileva un cambio di tendenza rispetto alla precedente decrescita dei ricoveri Covid-19 in terapia intensiva”. Tuttavia, “l’aumento registrato per alcune Regioni e Province Autonome si riferisce a una media nazionale che comunque resta ancora molto bassa”.

