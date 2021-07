Lecce, ex direttore di banca ucciso davanti alla moglie mentre preleva al Bancomat. C’è un fermo



C’è un fermo per l’omicidio di Giovanni Caramuscio, l’ex direttore di banca in pensione aggredito mentre effettuava un prelievo di contanti da uno sportello Bancomat a Lequile, alla periferia di Lecce. In manette è finito il 31 M.P., di origini albanesi. Un altro uomo, il suo complice, è invece ancora in fuga.

Continua a leggere



C’è un fermo per l’omicidio di Giovanni Caramuscio, l’ex direttore di banca in pensione aggredito mentre effettuava un prelievo di contanti da uno sportello Bancomat a Lequile, alla periferia di Lecce. In manette è finito il 31 M.P., di origini albanesi. Un altro uomo, il suo complice, è invece ancora in fuga.

Continua a leggere

Continua a leggere