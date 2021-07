Lecce, sbaglia marcia e sfonda la vetrina del bar con l’auto: paura tra clienti e personale



I fatti sono avvenuti questa mattina a Lecce. La conducente di 55 anni della Fiat Punto ha ingranato la prima anziché la retromarcia. Travolti i tavolini del Bar degli Angeli in quel momento liberi, poi gli arrendi interni. Sotto shock, la donna è stata soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale per ulteriori controlli.

