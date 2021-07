Lecce, ucciso al bancomat durante una rapina, la moglie: “Me l’hanno ammazzato davanti agli occhi”



Omicidio al bancomat di Lecce, la moglie di Giovanni Caramuscio: “L’ho visto crollare davanti a me, fino a un secondo prima scherzavamo in auto, io gli dissi di non aspettare la mattina per fare il prelievo”. La vittima è un pensionato, ex direttore di una filiale del Banco di Napoli. Fermato un 31enne incastrato dai video. Ricercato un complice del presunto omicida.

