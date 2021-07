L’esercito degli esclusi dal Green pass Covid: chi non riesce a scaricare il certificato e perché



Da chi ha effettuato la vaccinazione eterologa ai guariti dal Covid a cui è stata somministrata una sola dose, ecco chi sono i soggetti al momento ingiustamente esclusi dal Green pass che dovrebbe essere utilizzato per andare allo stadio, in discoteca e per viaggiare. Un vero e proprio esercito di cittadini le cui domande sono ancora senza risposta.

