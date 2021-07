L’ex Ciociara Alessia Macari è incinta e svela il nome che vorrebbe dare al suo primo figlio



Alessia Macari aspetta il suo primo figlio dal calciatore di origini tedesche Oliver Kragl, che ha sposato nel 2019. L’ex Ciociara di Avanti un altro e vincitrice del primo Grande Fratello Vip sarà mamma per la prima volta il prossimo inverno. Alle pagine di Chi ha raccontato di aver già iniziato a pensare al nome, nonostante non sappia ancora se il bebè sarà un maschio o una femmina. “Il nostro desiderio era chiamarla Luna, solo che Belén ha scelto questo nome e non voglio copiare nessuno. Da maschio mi piace Thiago, ma sembra il diminutivo di Santiago”, aggiunge.

