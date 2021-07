Licata, in manette Gaetano Aronica, il consigliere comunale leghista che ha sparato all’ex socio



È finito ai domiciliari con l’accusa di tentato omicidio l’imprenditore di Licata (Agrigento), consigliere comunale della Lega – che durante una lite, mercoledì sera, ha sparato e ferito il socio in affari con cui lavora nel settore delle onoranze funebri. In un primo momento l’uomo era stato soltanto indagato in stato di libertà. Si indaga anche su un precedente danneggiamento.

