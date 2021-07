L’infettivologo Andreoni salva un no vax che sta affogando con la respirazione bocca a bocca



Il racconto del primario del Policlinico Tor Vergata di Roma, Massimo Andreoni, protagonista di un salvataggio mentre si trovava in barca: “Con la respirazione bocca a bocca ho corso un pericolo, ma lo rifarei; chi non si vaccina deve prendere coscienza del pericolo che fa correre agli altri non immunizzandosi”.

