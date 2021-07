Locatelli: “Grazie alle vaccinazioni non ci sarà una quarta ondata”



Secondo Franco Locatelli non si corre il rischio di una quarta ondata grazie alla diffusione delle vaccinazioni. C’è, tuttavia, il rischio di una ripresa delle infezioni da evitare “con attenzione, prudenza e responsabilità nei comportamenti. Non facendo pressioni per riaprire tutto subito, ma procedendo con gradualità”.

