L’oroscopo della settimana dal 5 all’11 luglio 2021: Cancro e Pesci avranno un weekend emotivo



Nell’oroscopo della settimana che va dal 5 all’11 luglio 2021, non ci sono particolari aspetti astrologici da segnalare! Si ha quasi l’impressione che tutti i pianeti, date le altissime temperature, abbiano deciso di restare fermi così come sono. Venere e Marte continuano a transitare nel segno del lLeone rendendo particolarmente hot (non soltanto dal punto di vista meteorologico) e tutti i segni di fuoco. Come potrebbe essere altrimenti? Mercurio invece nel segno dei Gemelli continua ad essere perfetto per stimolare la creatività in pomeriggi oziosi estivi.

Continua a leggere



Nell’oroscopo della settimana che va dal 5 all’11 luglio 2021, non ci sono particolari aspetti astrologici da segnalare! Si ha quasi l’impressione che tutti i pianeti, date le altissime temperature, abbiano deciso di restare fermi così come sono. Venere e Marte continuano a transitare nel segno del lLeone rendendo particolarmente hot (non soltanto dal punto di vista meteorologico) e tutti i segni di fuoco. Come potrebbe essere altrimenti? Mercurio invece nel segno dei Gemelli continua ad essere perfetto per stimolare la creatività in pomeriggi oziosi estivi.

Continua a leggere

Continua a leggere