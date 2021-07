L’oroscopo di oggi 29 luglio 2021: energie incontenibili per Leone e Ariete



Nell’oroscopo del giorno di oggi, come abbiamo già visto ieri, pare proprio che il fuoco nell’aria non abbia nessuna intenzione di spegnersi. E’ l’ultimo giorno di Marte, il pianeta dell’energia e tanto amato dall’Ariete, nel segno del Leone mentre la stessa Luna transita appunto in Ariete. L’opposizione di Giove a Marte non fa che accendere la miccia di una situazione già particolarmente eccitata.

Continua a leggere



Nell’oroscopo del giorno di oggi, come abbiamo già visto ieri, pare proprio che il fuoco nell’aria non abbia nessuna intenzione di spegnersi. E’ l’ultimo giorno di Marte, il pianeta dell’energia e tanto amato dall’Ariete, nel segno del Leone mentre la stessa Luna transita appunto in Ariete. L’opposizione di Giove a Marte non fa che accendere la miccia di una situazione già particolarmente eccitata.

Continua a leggere

Continua a leggere