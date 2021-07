L’oroscopo di oggi 6 luglio 2021: la fortuna è dalla parte della Bilancia



Nell’oroscopo di oggi, martedì 6 luglio 2021, la Luna si trova nel segno dei Gemelli ma Venere, in Leone, inizia a porsi in opposizione a Saturno e contemporaneamente in quadratura ad Urano, proprio come qualche giorno fa aveva fatto Marte. Venere viaggia più velocemente di Marte quindi questo aspetto durerà poco ma porterà a rotture e tensioni dal punto di vista emotivo, empatico, relazionale.

Continua a leggere



Nell’oroscopo di oggi, martedì 6 luglio 2021, la Luna si trova nel segno dei Gemelli ma Venere, in Leone, inizia a porsi in opposizione a Saturno e contemporaneamente in quadratura ad Urano, proprio come qualche giorno fa aveva fatto Marte. Venere viaggia più velocemente di Marte quindi questo aspetto durerà poco ma porterà a rotture e tensioni dal punto di vista emotivo, empatico, relazionale.

Continua a leggere

Continua a leggere