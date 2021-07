Luca Mercalli a Fanpage.it: “Presto anche gli italiani saranno profughi climatici”



Luca Mercalli, climatologo e presidente della Società meteorologica italiana: “Tra una trentina d’anni chi vive nel Delta del Po’ o nella laguna veneta dovrà scappare perché avrà il mare nel salotto di casa. Anche in Italia, come in molte altre aree del pianeta, ci saranno profughi climatici. Dobbiamo abbattere il consumo di fonti fossili o rischiamo una catastrofe”.

