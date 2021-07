Lucca, incidente all’alba: l’auto di 3 giovani si ribalta. Morto un 26enne



Nella mattinata di oggi domenica 25 luglio un giovane di 26 anni ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto alle prime luci dell’alba in località Altopascio. La vittima non era al volante: alla guida vi era un suo amico, sopravvissuto miracolosamente all’incidente. Un’altra ragazza, sbalzata fuori dall’abitacolo, è rimasta ferita.

Continua a leggere



Nella mattinata di oggi domenica 25 luglio un giovane di 26 anni ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto alle prime luci dell’alba in località Altopascio. La vittima non era al volante: alla guida vi era un suo amico, sopravvissuto miracolosamente all’incidente. Un’altra ragazza, sbalzata fuori dall’abitacolo, è rimasta ferita.

Continua a leggere

Continua a leggere