Luisa Anna Monti di Uomini e Donne sul tumore: “Non trattatemi da malata, non mollerò”



La Dama di Uomini e Donne ha un cancro al seno ed è stata costretta a rimandare le nozze con Salvio Calabretta per farsi operare. Non ha però perso la sua positività e sta affrontando la lotta con grande coraggio: “Non sono malata, ho solo un problema fisico e non sprecherò le mie energie stando a letto a domandarmi perché”.

