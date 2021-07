“MALE MALE” sarebbe perdersi lo spettacolo di Daniele Gattano l’8 luglio all’ARENA MILANO EST

Altro giovedì di comicità pungente al polo multiculturale targato Teatro Martinitt. Questa volta tocca a uno dei principali esponenti della stand up comedy italiana, che propone il suo sfogo di trentenne “poco entusiasta della vita”. Un’analisi impietosa e divertentissima su ogni singolo aspetto dell’esistenza ai nostri giorni.

“Bene ma non benissimo” non basta a Daniele Gattano per rispondere alla domanda sottesa “Come va la vita?”. Il suo bilancio è “MALE MALE” e lo spiega, nel suo inconfondibile e incontenibile stile, nell’omonimo spettacolo, in scena all’Arena Milano Est giovedì 8 luglio. Attore, conduttore televisivo e blogger molto amato dai giovani, insieme a tanta ironia nelle vene ha da sempre il teatro. Recita, scrive e intrattiene con grande talento e spontaneità e i suoi monologhi ricevono premi e riconoscimenti.

MALE MALE di e con Daniele Gattano

“Il Male che appartiene a ognuno di noi è sempre doppio, è un Male Male”, diceva un antico filosofo. In verità no, nessun filosofo l’ha mai detto, ma mi serviva per dare credibilità al titolo. Male Male è lo sfogo di un trentenne non troppo entusiasta della vita, per lo meno della sua. Lo spettacolo parla di: sesso, povertà, sesso, suicidio, sesso, omosessualità, sesso, lavoro, sesso. Non c’è così tanto sesso nello spettacolo, ma chi ne capisce di marketing mi ha consigliato di scriverlo più volte perché attira l’attenzione del pubblico che venendolo a vedere poi dice: “No va beh, troppo vero! Anche io! Successo pure a me! Incredibile, identico, no va beh!” e ride. Attenzione: se vedendolo direte più di quattro volte: “No va beh, troppo vero! Anche io! Successo pure a me, incredibile, identico, no va beh!” significa che anche la vostra vita sta andando male-male.

DA SAPERE

-Inizio spettacoli ore 21.30, costo 20 euro.

-Biglietti online (www.arenamilanoest.it e www.vivaticket.com) o al telefono con carta di credito.

-All’ingresso dell’Arena, postazioni di street food.

-Tutte le attività si svolgono nel rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza anti-Covid.

-Il programma potrebbe subire variazioni indipendentemente dalla volontà della direzione.

L’arena in pillole (e in sicurezza)

2500 metri quadrati a disposizione

1 palco esterno da 110 metri quadrati

1 palco interno da 85 metri quadrati

800 posti a sedere (per norme anti-Covid ridotti a 400/500, secondo pianta dinamica)

1 schermo esterno 14mx6m

1 sala interna da 430 posti (ridotti a 220 per norme anti-Covid), in caso di pioggia

6 toilette a uso esclusivo

ARENA MILANO EST

Via Pitteri 58, Milano.

