Malore dopo lite per una ragazza, Christian muore a 37 anni: disposta l’autopsia



Debel Bonetto, conosciuto come Cristian, è morto mercoledì scorso a 37 anni a Vicenza per un arresto cardiocircolatorio dopo una lite avvenuta con un 22enne per motivi di gelosia per una ragazza. La Procura ha aperto un fascicolo al momento senza indagati e ha disposto l’autopsia sul corpo del 37enne.

