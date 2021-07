Maltempo, allerta meteo arancione sabato 17 luglio in Abruzzo e Puglia, gialla su altre dieci Regioni



Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, sabato 16 luglio, allerta arancione per rischio temporali e idrogeologico su settori di Abruzzo e Puglia. Allerta gialla è stata invece valutata sull’intero territorio di Calabria, Basilicata, Campania, Lazio, Marche, Molise, Sicilia, Umbria e su restanti settori di Abruzzo e Puglia.

Continua a leggere



Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, sabato 16 luglio, allerta arancione per rischio temporali e idrogeologico su settori di Abruzzo e Puglia. Allerta gialla è stata invece valutata sull’intero territorio di Calabria, Basilicata, Campania, Lazio, Marche, Molise, Sicilia, Umbria e su restanti settori di Abruzzo e Puglia.

Continua a leggere

Continua a leggere