Maltempo con temporali, allerta meteo lunedì della Protezione civile: tutte le regioni a rischio

Ancora maltempo sull’Italia. Allerta meteo arancione per rischio temporali della Protezione civile nella giornata di domani, lunedì 19 luglio, su parte del Molise e allerta gialla in altre sette regioni. La Regione Campania ha prorogato l’avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di colore giallo già in vigore per piogge e temporali fino alla sera di domani.

