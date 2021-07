Maltempo Puglia, allagamenti, frane e strade trasformate in fiumi: “Evitate spostamenti”



La situazione più allarmante è quella dell’entroterra garganico, in provincia di Foggia, dove si è assistito anche a smottamenti e frane che, insieme agli allagamenti, rendono difficilissimi gli spostamenti. Una delle zone più colpite dal maltempo è quella di San Marco in Lamis dove la protezione civile locale ha consigliato di non mettersi in viaggio se non per motivi urgenti.

