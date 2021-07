Maltempo, tromba d’aria sulle province di Novara e Vercelli. Chiesto lo stato di emergenza



Una violenta tromba d’aria si è abbattuta nel tardo pomeriggio di ieri sulle province di Novara e Vercelli. Ingenti i danni in numerosi comuni come quelli di Asigliano, Tricerro e Prarolo dove si sono registrati tetti scoperchiati, alberi sradicati e case danneggiate. In tutta la zona sono state attivate immediatamente le procedure di emergenza e il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha chiesto lo stato di emergenza.

Continua a leggere



Una violenta tromba d’aria si è abbattuta nel tardo pomeriggio di ieri sulle province di Novara e Vercelli. Ingenti i danni in numerosi comuni come quelli di Asigliano, Tricerro e Prarolo dove si sono registrati tetti scoperchiati, alberi sradicati e case danneggiate. In tutta la zona sono state attivate immediatamente le procedure di emergenza e il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha chiesto lo stato di emergenza.

Continua a leggere

Continua a leggere