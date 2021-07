Mancano i vaccini, a rischio le prenotazioni di agosto in diverse regioni: ecco quali



Nel mese di luglio si registrerà un calo del 5% delle forniture dei vaccini a mRna Pfizer e Moderna, mentre l’impiego di quelli a vettore virale è da tempo stato ridotto e riservato agli over 60. Per questa ragione alcune regioni hanno deciso di fermare le nuove prenotazioni e puntare sulla somministrazione delle seconde dosi in vista di una diffusione della variante Delta.

