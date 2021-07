Manifestazioni contro il Green Pass in tutta Italia: migliaia di no vax in piazza da nord a sud



Giornata di protesta contro l’obbligo della certificazione verde che sarà introdotta dal 6 agosto in Italia . Dal tam tam social sino alle piazze principali della penisola, da Milano a Bologna passando per Roma, Napoli e Palermo, migliaia di persone son scese in piazza contro il green pass introdotto dal governo.

