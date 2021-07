Marina di Massa, fa il bagno col mare agitato: muore annegato ‘Don Casimiro’, era il parroco dell’estate



Fatale a Kazimierz Klawczynski, 63enne polacco, per tutti don Casimiro, sacerdote da anni in servizio estivo a Boccasuolo di Palagano, un bagno nel mare di Marina di Massa. Era il vice cancelliere della curia di Koszalin e cappellano del santuario di Góra Chełmska, ma in estate tornava in Italia per le ferie.

