Marina di Pisa, pestato a sangue dal branco per difendere la fidanzata: grave un 27enne



È ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Pisa il 27enne che giovedì è stato aggredito da un branco formato da 7 uomini. Il giovane, dipendente del porto sarebbe stato pestato a sangue per aver difeso la fidanzata che era con lui dai commenti volgari del gruppo. Disperato l’appello della madre: “Mio figlio lotta per la vita, chi ha visto qualcosa, parli”

