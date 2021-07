Martina Carraro fidanzata con il nuotatore Fabio Scozzoli, la coppia d’oro del nuoto italiano



Martina Carraro è una delle atlete più talentuose della nazionale italiana di nuoto, già vincitrice di 18 medaglie d’oro e pronta a gareggiare a Tokyo 2020. La nuotatrice specializzata in stile rana, condivide la sua passione per il nuoto con il fidanzato Fabio Scozzoli, capitano della nazionale italiana di nuoto. I due stanno insieme dal 2016 e sono follemente innamorati, come si può vedere dalle foto pubblicate sui rispettivi profili social.

