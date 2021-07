Martina Maccari moglie di Leonardo Bonucci sente la sua mancanza: “Ormai è erotica anche la mollica”



L’assenza del marito inizia a farsi sentire per Lady Bonucci che lo aspetta a casa da oltre 30 giorni. Per fortuna l’attesa sta per finire per Martina Maccari, che dopo la finalissima egli Europei che si svolgerà domenica 11 luglio potrà finalmente riabbracciare il marito. Lei lo aspetta a casa insieme ai loro tre splendidi figli Lorenzo, Matteo e Matilde e non si risparmia qualche frecciatina ironica sfogandosi con i suoi followers su Instagram sulla mancanza anche fisica che sente dell’attaccante della Nazionale.

