Matteo Berrettini e la fidanzata Ajla Tomljanović esultano per la vittoria dell’Italia agli Europei



Matteo Berrettini e Ajla Tomljanovic dopo la finale di Wimbledon si spostano a Wembley per assistere ad Italia-Inghilterra. La coppia, che raramente si mostra insieme sui social, ha infine esultato per il trionfo degli Azzurri, come mostra un video postato su Instagram dalla tennista di origini croate, che ha ripreso la tensione durante i rigori e il grido di gioia di Berrettini. L’emozione del tennista, reduce dalla sconfitta di Djokovic, è tanta e la fidanzata non può fare a meno di immortalare il momento, per una volta a favore di gossip.

