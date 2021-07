Matteo Ranieri commenta le voci su Sophie Codegoni e Corona: “Mi ricordano la nostra brutta rottura”



La rottura con Sophie è ormai acqua passata, ma è inevitabile ammettere per l’ex corteggiatore che la delusione non è mancata. Ad infastidire Matteo Ranieri che, lontano dai riflettori è felicemente tornato alla sua vita di sempre, sono state in particolari le voci sulla situazione sentimentale della sua ex fidanzata, che lo scorso giugno è stata sorpresa durante una serata milanese nell’appartamento di Fabrizio Corona. Una questione che non vorrebbe lo riguardasse: “È un periodo sereno, se non fosse per le notizie che nelle ultime settimane mi hanno visto indirettamente protagonista”.

Continua a leggere



La rottura con Sophie è ormai acqua passata, ma è inevitabile ammettere per l’ex corteggiatore che la delusione non è mancata. Ad infastidire Matteo Ranieri che, lontano dai riflettori è felicemente tornato alla sua vita di sempre, sono state in particolari le voci sulla situazione sentimentale della sua ex fidanzata, che lo scorso giugno è stata sorpresa durante una serata milanese nell’appartamento di Fabrizio Corona. Una questione che non vorrebbe lo riguardasse: “È un periodo sereno, se non fosse per le notizie che nelle ultime settimane mi hanno visto indirettamente protagonista”.

Continua a leggere

Continua a leggere