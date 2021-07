Matteo Renzi è indagato anche per la conferenza di Abu Dhabi



Il leader di Italia Viva è indagato dalla procura di Firenze per false fatture. La notizia, all’indomani di quella sull’indagine della procura di Roma, l’ha data lo stesso Renzi nel suo nuovo libro. L’inchiesta si concentra sul compenso ricevuto dal senatore fiorentino per una conferenza ad Abu Dhabi, che sarebbe stato fatto passare per la società di Carlo Torino, anche lui indagato.

